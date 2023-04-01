Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою.
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Сили оборони моніторять ситуацію
Наєв заявив, що військовослужбовці цілодобово моніторять ситуацію на північному напрямку для виявлення та нейтралізації можливих загроз.
Російські війська перебувають у прикордонних районах зі сторони Білорусі. Також вони є зі сторони Курської та Брянської областей. Вони здійснюють систематичні обстріли. Наші захисники здійснюють завдання зі стабілізації ситуації та контролюють її,
– розповів командувач.
Він додав, що Сили оборони України здійснюють усі необхідні заходи для знешкодження ворожих повітряних цілей. Росіяни, за словами Наєва, застосовують проти України "Шахіди". Зрідка трапляються безпілотники "Орлан" і "Варта".
"Ми знаємо їх спроможності, здійснюємо всі необхідні заходи з урахування всього сектору безпеки для їх знешкодження, застосування засобів радіолокаційної боротьби", – підкреслив Наєв.
На полігонах Білорусі проходять навчання окупантів
- Нещодавно Наєв заявляв, що в жовтні 2022 року військово-політичне керівництво Росії вирішило розгорнути в Білорусі регіональне угруповання військ союзної держави.
- За його словами, Кремль здебільшого зосередив там мобілізованих російських військових. Зокрема, офіційно Росія заявила про розміщення 9 тисяч військовослужбовців.
- Вони у Білорусі проходять тримісячний курс підготовки у складі підрозділів територіальних військ Росії під керівництвом білоруських інструкторів. Далі мобілізованих переміщають в Росію та кидають на війну в Україну.