Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, очень сомнительно, что Шойгу действительно находился на фронте. По всей вероятности, оккупанты просто сняли фейковый сюжет.
К теме Театр для Путина и "ватников": кому адресовано шоу Шойгу с якобы поездкой на фронт
Армия России превратилась в посмешище
Как подчеркнул Сазонов, сейчас Путин и его подопечные всячески пытаются повысить престиж российской армии. Ведь после нескольких военных поражений она превратилась в посмешище. Потому Путин и собирался с военным руководством, а Шойгу якобы ехал на фронт.
Смысл один. Мы видим, что российская армия превратилась в посмешище. Сейчас они стараются всячески поднять ее престиж. Хотят хотя бы что-то показать, что переживают за армию и что россиянам есть за что гордиться,
– считает Сазонов.
Они не пытаются исправить проблемные ситуации в армии. А просто хотят продемонстрировать, что не все так плохо.
Российская армия стала посмешищем – Сазонов: смотрите видео
Зачем Путин ездил к генералам
Не так давно российский диктатор Владимир Путин встретился с военным руководством армии в одном из главных штабов. Сазонов уверен, что ничего грандиозного на этой встрече не произошло.
Скорее всего, генералы просто просили больше денег, мобилизованных и техники. Путин же формально на это ответил.
Шойгу якобы приезжал на фронт в Украину.
- Российское минобороны осветило якобы рабочую поездку Шойгу на Южный военный округ. Потом они утверждали, что Шойгу пролетал на вертолете над позициями россиян на временно оккупированных территориях Украины. По всей вероятности, никакого визита на фронт вообще не было.
- В ВСУ убеждены, что вряд ли Шойгу настолько смел, чтобы уезжать на фронт. Не зря его называют "фанерным маршалом". Он ведь даже не был на срочной службе в армии.
- В Вооруженных Силах также подчеркнули – если эта поездка действительно была, то она больше деморализовала оккупантов, чем поддержала их.