Российская армия стала коллективным маньяком, – Зеленская о массовых изнасилованиях украинок

Жена президента Украины Елена Зеленская дала большое интервью международному информационному агентству Anadolu. Первая леди, в частности, прокомментировала массовые случаи изнасилования украинок российскими военными.

Зеленская подчеркнула, что говорить об этом действительно труднее, чем об убийствах. Жертвы изнасилований пережили ужас, с которым теперь вынуждены идти по жизни.

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Масштабы изнасилований ужасающие, об этом необходимо говорить

Елена Зеленская отметила, что жертвам изнасилований говорить труднее, чем родственникам погибших. Потому что выйти и сказать "со мной это случилось" – это как будто снова пережить эти события. Поэтому украинская сторона с особой осторожностью раскрывает подобные факты, чтобы не травмировать людей снова.

Однако о том, что масштабы изнасилований украинок россиянами ужасающие, по убеждению Зеленской, просто необходимо говорить. В интервью первая леди также рассказала о самых громких случаях изнасилований украинок российскими солдатами, которые уже стали известны обществу.

Убийство – это сломанная жизнь. Изнасилование – это тоже сломанная жизнь, однако после которой человек должен как-то жить, собирать себя по частицам,

– подчеркнула Зеленская.

Первая леди отметила, что российская армия оказалась не только мародерами и убийцами мирных жителей, но и "коллективным маньяком", наслаждающимся чужими страданиями. И, как свойственно маньяку, российский оккупант демонстрирует свою "силу" не в честном бою, а путем зверств против беззащитных людей.

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Зеленская сообщила, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова фиксирует все подобные случаи. Соответствующие органы уже знают о 25 женщинах и несовершеннолетних девушках в Буче, которых российские изверги принудительно удерживали.

Хочу сказать всем нашим женщинам, девушкам, пережившим подобное, вы бесценны. А то, что с вами случилось – вина исключительно вооруженных извращенцев. Пожалуйста, не молчите, не держите боль в себе, говорите с нами, говорите с теми, кому доверяете,

– обратилась первая леди к украинкам.

Таким образом, подчеркнула Зеленская, жертвы помогут наказать преступников. Она пообещала сделать все возможное, чтобы изнасилованные нелюдями девушки смогли восстановиться и полноценно жить дальше, жить счастливо, ведь украинки достойны только лучшего.

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