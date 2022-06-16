Российская армия теряет бойцов сотнями, – Гайдай
16 июня 2022 , 08:48Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
Самые активные боевые действия продолжаются в Луганской области. Украинские военные продолжают защищать Северодонецк и наносить россиянам урон.
Об этом 16 июня сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Продолжается борьба за Луганщину, враг пытается одновременно атаковать по 9 направлениям, – Залужный
Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. .