Российская армия теряет бойцов сотнями, – Гайдай

16 июня 2022 , 08:48
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Сергей Гайдай

Самые активные боевые действия продолжаются в Луганской области. Украинские военные продолжают защищать Северодонецк и наносить россиянам урон.

Об этом 16 июня сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Продолжается борьба за Луганщину, враг пытается одновременно атаковать по 9 направлениям, – Залужный

Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. .

Автор: Марія Масюк