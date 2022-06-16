Про це 16 червня повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

До теми Триває боротьба за Луганщину, ворог намагається одночасно атакувати за 9 напрямками, – Залужний

"Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. Вчора вони вдарили про території «Склопластику» та колишнього заводу вимірів. Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону", – написав Гайдай.