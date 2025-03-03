Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Удар по полигону подтвердил командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый.

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В каком состоянии раненые после удара по полигону

Россия нанесла ракетный удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. На днях ранее российские пропагандисты распространяли эту информацию, однако Украина официально подтвердила трагедию 3 марта.

Так, журналисты Суспильного, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что сейчас в больницах находится большое количество раненых. Детали об их состоянии не раскрываются.

В сети волонтеры собирают гуманитарную помощь для пострадавших и закрывают потребности больниц.

"Быстро сплотились, объединились и помогли закрыть насущные потребности по всем нашим больницам. Сейчас все основные потребности (одежда, одеяла, постель, вода, еда, мелкая гигиена) закрыты", – рассказал журналистам один из волонтеров.

Что известно об ударе по полигону

В СМИ сообщают, что под ударом оказался полигон "Новомосковский" в Днепропетровской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что трагедия произошла 1 марта 2025 года. К сожалению, в результате ракетного удара есть не только раненые, но и погибшие.

Командование и личный состав Сухопутных войск ВСУ выражает глубокие соболезнования близким и знакомым военнослужащих, погибших в результате этого ракетного удара,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Реакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная и светлая память!

На сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.