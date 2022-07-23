Поэтому они пытаются всеми способами избежать поездок на войну в Украину и не хотят подписывать контракты. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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Первые месяцы воевать шли активно

По его словам, граждане россии в оккупированном Крыму сейчас отказываются подписывать или продлевать контракты с минобороны страны-агрессора.

Первые месяцы боевой армейский состав этой страны достаточно активно привлекали. Известно, как формировали и формируют эти батальоны. Но сейчас, мы знаем, уже есть признаки того, что граждане россии отказываются подписывать контракты,

– сказал Скибицкий.

Он объяснил такое их поведение тем, что они понимают, что их сразу отправят воевать в Украину.

От чего зависит количество отказников

Как сказал представитель разведки, количество отказников зависит от гарнизонов. По его словам, это наблюдают там, где больше потерь, то есть в воюющих подразделениях на нашей территории.

"Не скажу, протестные настроения, это просто люди не хотят продлевать контракт и его разрывают. Потому что юридически войны нет. Есть "специальная операция", позволяющая по возвращении в свое подразделение, не продлевать контракт", – говорит Скибицкий.

Он заметил, что юристы им напоминают, как это правильно сделать. Ведь если бы была война, это совсем другая ответственность за неисполнение приказа.

Разведка о том, что происходит на войне

Вадим Скибицкий также рассказывал, что к концу месяца россия планирует сформировать 16 новых батальонов. Также – еще один корпус в Нижегородской области. На 23 июля стране-агрессору уже удалось собрать 8 БТГр, в краткосрочных планах – столько же.

ГУР также заметило определенную тенденцию в воинских частях, которые дислоцируются у государственной границы с Украиной. Они не хотят ее переступать, поэтому делают все, чтобы подразделение осталось на территории россии. Для этого выводят из строя технику для наступления.

Разведка Украины обращалась к жителям временно оккупированного Энергодара в Запорожской области, а также к жителям прилегающих территорий. Их призвали помочь деоккупировать регион. Это можно сделать благодаря тому, что передадут ГУР МО важную информацию.

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