Тому тепер вони намагаються всіма способами уникнути поїздок на війну в Україну і не хочуть підписувати контракти. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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Перші місяці воювати йшли активно

За його словами, громадяни Росії у окупованому Криму зараз відмовляються підписувати чи продовжувати контракти з міноборони країни-агресора.

Перші місяці бойовий армійський склад цієї країни досить активно залучали. Відомо, як формували і формують ці батальйони. Але зараз, ми знаємо, вже є ознаки того, що громадяни росії відмовляються підписувати контракти,

– сказав Скібіцький.

Він пояснив таку їхню поведінку тим, що вони розуміють, що їх одразу відправлять воювати в Україну.

Від чого залежить кількість відмовників

Як сказав представник розвідки, кількість відмовників залежить від гарнізонів. За його словами, це спостерігають там, де більше втрат, тобто у підрозділах, що воюють на нашій території.

"Не скажу, протестні настрої, це просто люди не хочуть продовжувати контракт і його розривають. Тому що юридично війни немає. Є "спеціальна операція", що дозволяє після повернення до свого підрозділу, не продовжувати контракт", – каже Скібіцький.

Він зауважив, що юристи їм нагадують, як це правильно зробити. Адже якби була війна, то це зовсім інша відповідальність за невиконання наказу.

Розвідка про те, що відбувається на війні

Вадим Скібіцький також розповідав, що до кінця місяця росія планує сформувати 16 нових батальйонів. Також – ще один корпус у Нижньогородській області. На 23 липня країні-агресорці вже вдалось назбирати 8 БТГр, у короткотермінових планах – ще стільки ж.

ГУР також помітило певну тенденцію в військових частинах, які дислокуються біля державного кордону з Україною. Вони не хочуть його переступати, тому роблять все, щоб підрозділ залишився на території росії. Для цього виводять з ладу техніку для наступу.

Розвідка України зверталась до мешканців тимчасово окупованого Енергодара, що у Запорізькій області, а також до жителів прилеглих територій. Їх закликали допомогти деокупувати регіон. Це можна зробити завдяки тому, що передадуть ГУР МО важливу інформацію.

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