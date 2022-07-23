Про життя в польових умовах фронту розповів один із захисників з позивним "Кум". Він служить на Миколаївському напрямку у складі 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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Як влаштований побут на передовій

Військові на його позиціях живуть у бліндажах. На стінах висять малюнки та прапор України, є саморобні янголятка. Усе це військові отримали від дітей з Миколаєва.

Позиції українських воїнів розташовані на одному з головних танкових напрямків на Півдні. Якщо буде прорив ворога, то вони візьмуть удар на себе та мусять тримати російські війська.

Кава зранку, й починаємо працювати над укріпленням: копаємо, риємо, будуємо. Адже піхота –це чим глибше зарився, тим більше проживеш,

– каже військовий.

Воїни на позиції обладнали кухню, душову з гарячою водою, парову та інші блага цивілізації. За словами "Кума", все це вони побудували за місяць.

Побут на передовій / Фото Суспільного

"Кум" прийняв перший бій на Херсонщині

Військовий служить в армії з 2014 року. З початком повномасштабного нападу він був одним із тих воїнів, які відбивали перші атаки росії на Херсонщину.

Перший бій відважний воїн прийняв 24 лютого приблизно об 11:00 в Херсоні.

24 числа прийняли бій під Херсоном, брали міст. Я вивозив особисті справи всього батальйону, виїхали під міст, стали в колону й об 11:00 прийняли бій зі звільнення мосту. Бій тривав до 18:00, поки не підійшли танки, і закінчився о 20:00. Ми взяли міст,

– розповів він.

Чоловік зізнався, що під час того бою вони, на жаль, втратили багатьох наших захисників.

росія втратить ще більше

"Кум" переконаний, що ворог втратить у цій війні ще більше. Для росіян було краще взагалі не лізти до нас.



"Краще б росіяни не лізли сюди. Багато друзів, які служили зі мною, багатьох втратили. Вони ще більше втратять. За кожного загиблого нашого 10 – 20 людей ховатимемо їхніх. Херсон ми візьмемо, Україну – звільнимо", – переконаний захисник.

Він також пояснив, що російські війська обстрілюють цивільні об'єкти, щоб налаштувати людей проти українських військових. За його словами, у них нічого не виходить, бо українці вже довели свою єдність, ще 24 лютого.

Втрати росіян у війні

На 23 липня українські воїни ліквідували всього 39 240 окупантів. При цьому також знищили багато техніки. Деяка техніка залишається в стані, придатному для боїв, тому стає трофейною і переходить до ЗСУ. Дані про втрати ворога не є точними, тому що бойові дії дуже інтенсивні.

На Півдні наші воїни атакують склади ворога та скупчення просто ювелірно. Наприклад, лише за добу 21 липня завдали одразу кілька вкрай потужних ударів. Одна з прицільних демілітаризацій відбулася традиційно на позиціях росіян у легендарній Чорнобаївці.

В ОК "Південь" розповідали, що 21 липня завдали в зоні ураження 10 авіаційних ударів. Їх охарактеризували, як досить результативні. Знищено командний пункт, командно-спостережний пункт ворога та 5 опорних пунктів.

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