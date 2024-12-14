Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Что известно об эвакуации россиян из Сирии

В ГУР сообщают, что сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймиме, потому что боятся, что их колонну накроют огнем.

Процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в частности по трассе М4,

– указывают разведчики.

Полковник российской армии Дмитрий Мотренко по поручению высших вождей проводил переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии. Отмечается, что он просил гарантии неприкосновенности для российских солдат в районе аэродрома Т4.

Также в Сирии появились наемники российских ЧВК, которые, в частности, относятся к "Африканскому корпусу". Их задача заключается в том, чтобы защищать подразделения россиян, которые движутся из глубины страны к базам на побережье.



В пятницу, 13 декабря, около тысячи российских военных колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмеймим.

Россияне планируют привлечь к эвакуации солдат из Сирии еще по меньшей мере 25 военно-транспортных самолетов. Они будут перебрасывать войска, вооружение и технику из Хмеймима в Ростов-на-Дону, Чкаловск и Владивосток.