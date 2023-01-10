Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, железная дорога – это основа для российской армии. Если, условно, хотя бы частично остановится Транссибирская магистраль, то это будет огромной проблемой для оккупантов. Ведь они на некоторое время не смогут опрокидывать технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Важно Даже с 15 местом в мире: почему военная мощь Украины до сих пор недооценена
Поэтому разнообразные диверсии на подстанциях или других установках на железной дороге – отличный вклад в ослаблении русской армии. Ведь в основном всю технику возят электротягами.
Российская армия заточена под железные дороги
Жданов отметил, что железная дорога для российской армии – как "сосудистая система". Без нее оккупантам будет гораздо труднее воевать.
Любая авария на железной дороге приведет к неполной или серьезной задержке. На сегодняшний день российская армия остается в пределах старой советской. А она была заточена во 2 Мировую войну. А это – тяжелая бронетехника. Она преимущественно гусеничная. И ее нужно как-то перевозить,
– отметил Жданов.
По нормативам гусеничная колонна может проехать не более 200 километров в сутки. Смешанная – до 300 километров, а колесная – около 500 километров в сутки.
Жданов рассказал о зависимости российской армии от железной дороги: смотрите видео
Украинская армия, напротив, переходит к колесной технике. Поэтому она значительно мобильнее. В российской армии преобладает гусеничная, поэтому им очень важны железные дороги. Нет сообщения – есть проблемы с подвозом техники, боеприпасов и топлива.
Вы же понимаете, что эта армада в 150-170 или, по некоторым оценкам, до 200 тысяч, находящейся на территории Украины, сколько сжигает топлива в сутки. Его надо как-то везти. Так же с боеприпасами. Их везут через железную дорогу,
– подчеркнул Жданов.
Россия продолжает терять свои войска в Украине: коротко
- По данным Генштаба, по состоянию на 10 января, Россия потеряла уже 112 470 захватчиков.
- За прошедшие сутки, 9 января, украинские военные уже уничтожили 710 российских захватчиков. А недавно в морг Мелитополя привезли фуру с телами оккупантов.
- Кроме того, ВСУ уже уничтожили 3084 танка, 6154 боевых бронированных машин, 2073 артиллерийские системы, 434 РСЗО, 217 средств ПВО и т.д.