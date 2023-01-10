Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, железная дорога – это основа для российской армии. Если, условно, хотя бы частично остановится Транссибирская магистраль, то это будет огромной проблемой для оккупантов. Ведь они на некоторое время не смогут опрокидывать технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

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Поэтому разнообразные диверсии на подстанциях или других установках на железной дороге – отличный вклад в ослаблении русской армии. Ведь в основном всю технику возят электротягами.

Российская армия заточена под железные дороги

Жданов отметил, что железная дорога для российской армии – как "сосудистая система". Без нее оккупантам будет гораздо труднее воевать.

Любая авария на железной дороге приведет к неполной или серьезной задержке. На сегодняшний день российская армия остается в пределах старой советской. А она была заточена во 2 Мировую войну. А это – тяжелая бронетехника. Она преимущественно гусеничная. И ее нужно как-то перевозить,

– отметил Жданов.

По нормативам гусеничная колонна может проехать не более 200 километров в сутки. Смешанная – до 300 километров, а колесная – около 500 километров в сутки.

Жданов рассказал о зависимости российской армии от железной дороги: смотрите видео

Украинская армия, напротив, переходит к колесной технике. Поэтому она значительно мобильнее. В российской армии преобладает гусеничная, поэтому им очень важны железные дороги. Нет сообщения – есть проблемы с подвозом техники, боеприпасов и топлива.

Вы же понимаете, что эта армада в 150-170 или, по некоторым оценкам, до 200 тысяч, находящейся на территории Украины, сколько сжигает топлива в сутки. Его надо как-то везти. Так же с боеприпасами. Их везут через железную дорогу,

– подчеркнул Жданов.

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