Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. За його словами, залізниця – це основа для російської армії. Якщо, умовно, хоча б частково зупиниться Транссибірська магістраль, то це буде величезною проблемою для окупантів. Адже вони на певний час не зможуть перекидати техніку та боєприпаси із Далекого Сходу.

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Тому різноманітні диверсії на підстанціях чи інших установках на російській залізниці – чудовий внесок в ослабленні російської армії. Адже переважно усю техніку возять електротягами.

Російська армія заточена під залізниці

Як наголосив Жданов, залізниця для російської армії – як "судинна система". Без неї окупантам буде значно важче воювати.

Будь-яка аварія на залізниці призведе до неповної чи серйозні затримки. На сьогодні російська армія залишається в межах старої радянської. А вона була заточена під 2 Світову війну. А це – важка бронетехніка. Вона переважно гусенична. І її потрібно якось перевозити,

– зазначив Жданов.

За нормативами гусенична колона може проїхати не більше 200 кілометрів на добу. Змішана – до 300 кілометрів, а колісна – близько 500 кілометрів на добу.

Жданов розповів про залежність російської армії від залізниці: дивіться відео

Українська армія, навпаки, переходить до колісної техніки. Тому вона значно мобільніша. В російській армії переважає гусенична, тому їм дуже важливі залізниці. Немає сполучення – є проблеми з підвозом техніки, боєприпасів та палива.

Ви ж розумієте, що ця армада в 150 – 170 чи, за деякими оцінками, до 200 тисяч, яка перебуває на території України, скільки спалює палива на добу. Його ж треба якось везти. Так само з боєприпасами. Їх везуть через залізницю,

– підкреслив Жданов.

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