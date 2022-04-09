Российская артиллерия обстреляла села в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях

Российские захватчики продолжают обстреливать мирное население. Так, под артиллерийский огонь попали села в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, оккупанты усилили ведение разведки на Южнобугском направлении.

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Также российские захватчики вели артиллерийские обстрелы. Под огонь попали Марьянское Днепропетровской области, Нововоронцовка Херсонской области, Новогригорьевка и Шевченково Николаевской области.

Продолжают оккупанты наносили ракетные удары по населенным пунктам Одесской области. Прилетают ракеты с территории Крымского полуострова.

Напомним, что сейчас у России новая тактика. Оккупанты готовятся к полномасштабному наступлению на востоке Украины. Это делается для того, чтобы взять под абсолютный контроль Донецкую и Луганскую области.

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