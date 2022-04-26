Российская артиллерия преобладает – Костенко рассказал, насколько горячая ситуация на Юге

Ситуация действительно очень напряженная, это правда. Все время бьет артиллерия, противник имеет большие ресурсы, и поэтому очень трудно говорить о каком-то контрнаступлении.

Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат и военный Роман Костенко. Он также добавил, что украинское войско может отвечать точечно, но мы не можем себе позволить вести обстрел, как они – всегда и почти круглосуточно.

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Поэтому говорить о том, что они слабы или мы их оттесняем – не стоит. Нам сейчас нужно "нарастить мышечную массу", мы очень нуждаемся в том оружии, которые нам пообещали партнеры,

– говорит Костенко.

"Ведь это нужно для того, чтобы "выкурить" ту технику, которую они закопали на рубежах Николаевской и Херсонской областей. На Юге сейчас очень горячо, идут постоянные обстрелы. Поэтому мы сдерживаем всеми силами врага, чтобы не дать ему идти дальше" – рассказывает Роман Костенко.

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