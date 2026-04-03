В Воздушных силах ответили, состоялись ли пуски ракет по Украине
- Российские бомбардировщики, в частности Ту-95 и Ту-160, поднимались в небо, но информации о пусках пока нет.
- В воздушном пространстве наблюдается большая активность беспилотников.
Утром 3 апреля появилась информация об активности российской стратегической авиации. В частности, в небо поднимались бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
О возможной угрозе пусков ракет, а также потенциальных опасностях для украинских городов рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Были ли пуски ракет на Украину?
В Воздушных силах подтвердили поднятие в небо вражеских бомбардировщиков. Речь идет о Ту-95 и Ту-160МС.
В то же время Юрий Игнат отмечает, что в случае возможных пусков и появления ракет в украинском небе, – об этом обязательно будут сообщать.
Он добавил, что в случае пусков нужно несколько часов, чтобы ракеты добрались до центра страны.
Кроме того, стоит отметить, что в воздушном пространстве достаточно большое количество беспилотников, в частности, в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Также из Сумщины к югу уже движется новая большая группа БПЛА.
По состоянию на 9:30 была информация о более чем 400 ударных дронах, возможны и другие пуски по другим направлениям.
Где гремели взрывы?
Ночью российские войска ударили по нескольким районам Харькова, в частности, по Новобаварскому и Основянскому. В результате атак возникли пожары и были повреждены объекты инфраструктуры. Среди пострадавших есть 8-летний ребенок.
Баллистику враг направил в направлении Днепропетровской области и Запорожья. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в регионе, а мониторинговые каналы зафиксировали движение баллистики в сторону Павлограда.
Утром из-за массированной атаки беспилотников взрывы прогремели на Киевщине, в Черкассах и на Полтавщине.