24 Канал Новости Украины В Воздушных силах ответили, состоялись ли пуски ракет по Украине
3 апреля, 09:54
Обновлено - 10:14, 3 апреля

В Воздушных силах ответили, состоялись ли пуски ракет по Украине

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Российские бомбардировщики, в частности Ту-95 и Ту-160, поднимались в небо, но информации о пусках пока нет.
  • В воздушном пространстве наблюдается большая активность беспилотников.

Утром 3 апреля появилась информация об активности российской стратегической авиации. В частности, в небо поднимались бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

О возможной угрозе пусков ракет, а также потенциальных опасностях для украинских городов рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Были ли пуски ракет на Украину?

В Воздушных силах подтвердили поднятие в небо вражеских бомбардировщиков. Речь идет о Ту-95 и Ту-160МС.

В то же время Юрий Игнат отмечает, что в случае возможных пусков и появления ракет в украинском небе, – об этом обязательно будут сообщать.

Он добавил, что в случае пусков нужно несколько часов, чтобы ракеты добрались до центра страны.

Кроме того, стоит отметить, что в воздушном пространстве достаточно большое количество беспилотников, в частности, в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Также из Сумщины к югу уже движется новая большая группа БПЛА. 

По состоянию на 9:30 была информация о более чем 400 ударных дронах, возможны и другие пуски по другим направлениям.

Где гремели взрывы? 

  • Ночью российские войска ударили по нескольким районам Харькова, в частности, по Новобаварскому и Основянскому. В результате атак возникли пожары и были повреждены объекты инфраструктуры. Среди пострадавших есть 8-летний ребенок. 

  • Баллистику враг направил в направлении Днепропетровской области и Запорожья. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в регионе, а мониторинговые каналы зафиксировали движение баллистики в сторону Павлограда. 

  • Утром из-за массированной атаки беспилотников взрывы прогремели на Киевщине, в Черкассах и на Полтавщине.