В Воздушных силах ответили, состоялись ли пуски ракет по Украине

Утром 3 апреля появилась информация об активности российской стратегической авиации. В частности, в небо поднимались бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

О возможной угрозе пусков ракет, а также потенциальных опасностях для украинских городов рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Были ли пуски ракет на Украину?

В Воздушных силах подтвердили поднятие в небо вражеских бомбардировщиков. Речь идет о Ту-95 и Ту-160МС.

В то же время Юрий Игнат отмечает, что в случае возможных пусков и появления ракет в украинском небе, – об этом обязательно будут сообщать.

Он добавил, что в случае пусков нужно несколько часов, чтобы ракеты добрались до центра страны.

Кроме того, стоит отметить, что в воздушном пространстве достаточно большое количество беспилотников, в частности, в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. Также из Сумщины к югу уже движется новая большая группа БПЛА.

По состоянию на 9:30 была информация о более чем 400 ударных дронах, возможны и другие пуски по другим направлениям.

Где гремели взрывы?