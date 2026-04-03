Про можливу загрозу пусків ракет, а також потенційні небезпеки для українських міст розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
Чи були пуски ракет на Україну?
У Повітряних силах підтвердили підняття в небо ворожих бомбардувальників. Йдеться про Ту-95 та Ту-160МС.
Водночас Юрій Ігнат зазначає, що в разі можливих пусків та появи ракет в українському небі, – про це обов'язково повідомлятимуть.
Він додав, що у випадку пусків потрібно кілька годин, щоб ракети дісталися центру країни.
Окрім того, варто зазначити, що у повітряному просторі наразі доволі велика кількість безпілотників, зокрема у Вінницькій, Кіровоградській і Черкаській областях.
Також із Сумщини на південь вже рухається нова велика група БпЛА. Станом на 9:30 була інформація про понад 400 ударних дронів, можливі й інші пуски з інших напрямків.
Де гриміли вибухи?
Уночі російські війська вдарили по кількох районах Харкова, зокрема по Новобаварському та Основ'янському. Унаслідок атак виникли пожежі й були пошкоджені об'єкти інфраструктури. Серед постраждалих є 8-річна дитина.
Балістику ворог спрямував у напрямку Дніпропетровської області та Запоріжжя. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в регіоні, а моніторингові канали зафіксували рух балістики у бік Павлограда.
На ранок через масовану атаку безпілотників вибухи пролунали на Київщині, у Черкасах і на Полтавщині.