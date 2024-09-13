По состоянию на 09:00 один вражеский БПЛА еще остается в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Сколько "Шахедов" сбили 13 сентября
В ночь на 13 сентября враг атаковал 26 ударными БпЛА типа "Shahed". Районы пусков – Приморско-Ахтарск в России, и мыс Чауда в оккупированном Крыму.
В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбито 24 вражеских ударных БПЛА,
– заявили Воздушные силы.
Добавили, что "Шахеды" сбили в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.
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Сколько "Шахедов" сбили 13 сентября / Инфографика Воздушных сил