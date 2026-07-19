Взрывы происходили почти каждую минуту: Игнат ответил, была ли атака на Киев самой массированной

В ночь на 19 июля Россия нанесла удары по украинской столице. Страна-агрессор запустила по Киеву десятки баллистических ракет.

Некоторые СМИ распространили информацию о том, что эта атака стала самой массированной для Киева по количеству баллистических ракет с начала полномасштабного вторжения. Юрий Игнат прокомментировал эту информацию.

Что сказали в Воздушных силах?

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил опроверг такие заявления. Он подчеркнул, что атака в ночь на 19 июля стала одной из крупнейших.

Впрочем, достаточно лишь взглянуть на недавнюю статистику, чтобы вспомнить, что за последние 35 суток столица Украины уже пережила три массированные атаки (сейчас четвертая) с применением фактически такого же количества "баллистики" и, кроме того – десятков крылатых ракет различных типов и большого количества БПЛА,

– заявил Игнат.

Пресс-секретарь отметил, что они произошли 15 июня, 2 июля и 6 июля.

Самые массированные российские удары по столице / Инфографика Воздушных сил

Что известно о российской атаке 19 июля?

В воскресенье, 19 июля, страна-агрессор в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву с помощью баллистических ракет. Враг запустил более 40 ракет по столице и области.

В результате российской атаки вновь серьезно пострадала станция метро "Лукьяновская". Из-за мощной взрывной волны в наземном вестибюле имеются серьезные повреждения, а станция временно не работает.