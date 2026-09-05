В Братиславу вызвали российского посла. Об этом политик написал в своих социальных сетях.

Что сказали в Словакии?

Юрай Бланар заявил, что Словакия осудила российский удар с помощью реактивного дрона по главному зданию Службы безопасности Украины. Политик подчеркнул, что здание расположено рядом с консульским отделом посольства Словакии в Киеве.

Он отметил, что консульство работает в ограниченном режиме из соображений безопасности. В момент нападения там никого не было.

Братислава обратилась к Москве с призывом воздержаться от действий, которые могут угрожать жизни и безопасности гражданских лиц. Также политик призвал Россию и Украину воздержаться от эскалации.

В то же время мы призываем обе стороны избежать дальнейшей эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта,

– заявил Юрай Бланар.

Он добавил, что отдал распоряжение вызвать российского посла в Словакии.

Напомним, что ряд европейских дипломатов также осудил российский удар по Киеву 4 сентября. Бывший посол Европейского Союза в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра написал в соцсетях, что украинские дроны должны "посетить центр Москвы".