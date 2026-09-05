В Братиславу вызвали российского посла. Об этом политик написал в своих социальных сетях.
Что сказали в Словакии?
Юрай Бланар заявил, что Словакия осудила российский удар с помощью реактивного дрона по главному зданию Службы безопасности Украины. Политик подчеркнул, что здание расположено рядом с консульским отделом посольства Словакии в Киеве.
Он отметил, что консульство работает в ограниченном режиме из соображений безопасности. В момент нападения там никого не было.
Братислава обратилась к Москве с призывом воздержаться от действий, которые могут угрожать жизни и безопасности гражданских лиц. Также политик призвал Россию и Украину воздержаться от эскалации.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В то же время мы призываем обе стороны избежать дальнейшей эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта,
– заявил Юрай Бланар.
Он добавил, что отдал распоряжение вызвать российского посла в Словакии.
Напомним, что ряд европейских дипломатов также осудил российский удар по Киеву 4 сентября. Бывший посол Европейского Союза в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра написал в соцсетях, что украинские дроны должны "посетить центр Москвы".