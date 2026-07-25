Одной из убитых стала Валентина Савицкая. Об этом сообщил ее муж Игорь Соловей .

Что известно о погибшей?

Валентина была руководителем центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины. Руководитель Центра стратегических коммуникаций "Spravdi" Игорь Соловей рассказал о смерти жены.

В моей семье страшное горе: изверги убили мою любимую девочку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Витальевну Савицкую (Линевич),

– написал мужчина.

Он добавил, что о времени прощания сообщит впоследствии. 24 Канал выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибшей.

В Министерстве иностранных дел Украины также высказали слова поддержки мужчине Валентине. В ведомстве подчеркнули, что продолжают работать для привлечения всех российских военных преступников к ответственности.

Что известно о российской атаке 24 июля в Киевскую область?

ПС ВСУ сообщили, что Россия нанесла удар по Киевщине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400. Украинский Совет оружейников рассказал, что удар пришелся на объект, где в то время проходила оборонная выставка .

Киевская ОВА отметила, что по состоянию на 16:20 24 июля в результате обстрела в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства. Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что по состоянию на 15.00 24 июля известно о 10 погибших. Еще около 100 человек получили ранения.