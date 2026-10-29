Россияне сбросили КАБ на 5-этажный дом в Изюме: под завалами могут находиться люди

29 октября российская армия нанесла удар КАБ по пятиэтажному жилому дому в Изюме. Под завалами до сих пор могут находиться заблокированные жильцы.

Есть информация о пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Что известно об обстреле?

Вражеский боеприпас привел к значительным разрушениям конструкций здания. На месте атаки специалисты немедленно развернули экстренные меры по ликвидации последствий попадания. Ранения получили как минимум пять человек.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под обломками перекрытий могут находиться жильцы разрушенного подъезда. Медицинские работники оказывают неотложную помощь пострадавшим горожанам.

Напомним, что российские военные не прекращают терроризировать регион. Вечером 27 октября оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харькове.