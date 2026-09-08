После российской атаки в Киеве произошел настоящий транспортный коллапс

Россия запустила беспилотники по столице во вторник, 8 сентября. В результате вражеских ударов в столице наблюдаются огромные пробки в Печерском районе.

Люди пытаются добраться с правого берега на левый. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Какова ситуация в Киеве?

Российские дроны вызвали в городе вечером 8 сентября транспортный коллапс. Общественный транспорт курсировал с большими перебоями.

Люди часами ждут автобусы. Пассажиры пытались добраться с правого берега на левый.

Местные каналы публиковали видео огромных пробок на бульваре Николая Михновского в сторону левого берега и рядом со станцией метро "Арсенальная" в Печерском районе Киева.



Транспортный коллапс в Киеве / Фото "Суспильне"

Большие пробки возле станции метро "Зверинецкая": смотрите видео

Также во вторник, 8 сентября, полиция Киева возбудила уголовное дело против одного из вузов в Дарницком районе из-за того, что администрация организовала на открытой территории учебного заведения посвящение первокурсников в студенты и не прервала мероприятие после объявления сигнала тревоги. Правоохранители отметили, что присутствующих не отправили в укрытие, а оставили под открытым небом.