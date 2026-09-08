Об этом сообщили в полиции Киева.

Что установили правоохранители?

Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту проведения массового мероприятия со студентами во время сирены. Сообщение о нарушении поступило в полицию около 11:10 из Дарницкого района столицы. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.

По предварительным данным правоохранителей, на открытой территории учебного заведения организовали посвящение первокурсников в студенты. Однако после объявления сигнала тревоги мероприятие не прервали, а присутствующих не направили в безопасное место.

Из-за пренебрежения безопасностью молодежи следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Дело квалифицировали как служебную халатность.

Правоохранители расследуют служебную халатность в одном из киевских вузов / Полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что игнорирование опасности во время вражеских атак может привести к трагедии. Утром 2 сентября россияне атаковали Киев ударными реактивными дронами, повредив учебные корпуса Национального университета пищевых технологий. Удар произошел во время занятий, однако около 160 студентов находились в укрытии, поэтому, по предварительным данным, никто не пострадал. Здания получили значительные повреждения, в одном из них вспыхнул масштабный пожар.