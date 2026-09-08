Про це повідомили у поліції Києва.

Що встановили правоохоронці?

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом проведення масового заходу зі студентами під час сирени. Повідомлення про порушення надійшло до поліції близько 11:10 із Дарницького району столиці. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин.

За попередніми даними правоохоронців, на відкритій території навчального закладу організували посвяту першокурсників у студенти. Однак після оголошення сигналу тривоги захід не припинили, а присутніх не направили до безпечного місця.

Через нехтування безпекою молоді слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували як службову недбалість.

Правоохоронці розслідують службову недбалість в одному із київських вишів / Поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що ігнорування небезпеки під час ворожих атак може призвести до трагедії. Вранці 2 вересня росіяни атакували Київ ударними реактивними дронами, пошкодивши навчальні корпуси Національного університету харчових технологій. Удар стався під час занять, однак близько 160 студентів перебували в укритті, тож, за попередніми даними, ніхто не постраждав. Будівлі зазнали значних руйнувань, в одній із них спалахнула масштабна пожежа.