Про це повідомили у поліції Києва.
Що встановили правоохоронці?
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом проведення масового заходу зі студентами під час сирени. Повідомлення про порушення надійшло до поліції близько 11:10 із Дарницького району столиці. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин.
За попередніми даними правоохоронців, на відкритій території навчального закладу організували посвяту першокурсників у студенти. Однак після оголошення сигналу тривоги захід не припинили, а присутніх не направили до безпечного місця.
Через нехтування безпекою молоді слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували як службову недбалість.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Правоохоронці розслідують службову недбалість в одному із київських вишів / Поліція Києва
Нагадаємо, раніше ми писали, що ігнорування небезпеки під час ворожих атак може призвести до трагедії. Вранці 2 вересня росіяни атакували Київ ударними реактивними дронами, пошкодивши навчальні корпуси Національного університету харчових технологій. Удар стався під час занять, однак близько 160 студентів перебували в укритті, тож, за попередніми даними, ніхто не постраждав. Будівлі зазнали значних руйнувань, в одній із них спалахнула масштабна пожежа.