Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что говорится о работе ФСБ. Поэтому украинцам нужно быть осторожными.

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Что именно Кремль может натворить на Пасху

Летчик-инструктор отметил, что на Пасху действия страны-агрессора могут быть связаны с работой российских спецслужб, поэтому украинцам нужно быть бдительными. Особенно, стоит быть осторожными в местах скопления людей и не мешать работе полиции, Нацгвардии, которые будут работать над тем, что не допустить провокаций и терактов.

ФСБ будет работать именно в этом направлении. Маловероятно, что именно 20 числа будет ракетная атака. Слишком много негатива за последнее время было в сторону Москвы и Трампа,

– предположил Свитан.

Между тем ракетные удары или атаки "Шахедами" возможны до Пасхи и после, то есть сегодня, в субботу, и в понедельник 21 апреля. Летчик-инструктор заметил, что россияне могут попытаться нанести удары по энергетической инфраструктуре и железной дороге.

К слову, одновременно военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко не исключает вариант возможного удара на Пасху. Однако, по его мнению, Россия может сосредоточиться на конкретном городе и не осуществлять масштабную атаку.