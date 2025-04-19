Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про роботу ФСБ. Тому українцям потрібно бути обережними.

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Що саме Кремль може вкоїти на Великдень

Льотчик-інструктор зазначив, що на Великдень дії країни-агресорки можуть бути пов'язані з роботою російських спецслужб, тому українцям потрібно бути пильними. Особливо, варто бути обережними у місцях скупчення людей та не заважати роботі поліції, Нацгвардії, які будуть працювати над тим, що не допустити провокацій та терактів.

ФСБ буде працювати саме в цьому напрямку. Малоймовірно, що саме 20 числа буде ракетна атака. Занадто багато негативу за останній час було в сторону Москви та Трампа,

– припустив Світан.

Тим часом ракетні удари чи атаки "Шахедами" можливі до Великодня та після, тобто сьогодні, в суботу, та в понеділок 21 квітня. Льотчик-інструктор зауважив, що росіяни можуть спробувати завдати ударів по енергетичній інфраструктурі та залізниці.

До слова, водночас військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко не виключає варіант можливого удару на Великдень. Однак, на його думку, Росія може зосередитись на конкретному місті та не здійснювати масштабну атаку.