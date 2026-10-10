Россия атакует украинские города "Шахедами": для каких областей есть угроза

Российские войска продолжили терроризировать украинские города с помощью ударных беспилотников. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Военно-воздушные силы отслеживают движение целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию в одном месте.

Где сейчас опасность?

Россия запустила по Украине ударные беспилотники. До окончания тревоги оставайтесь в укрытии.

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Где сейчас угроза: смотрите карту