Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия атакует украинские города "Шахедами": в Киеве объявили воздушную тревогу
10 октября, 20:43
12
Обновлено - 21:25, 10 октября

Россия атакует украинские города "Шахедами": для каких областей есть угроза

Даниил Жоров

Российские войска продолжили терроризировать украинские города с помощью ударных беспилотников. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Военно-воздушные силы отслеживают движение целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию в одном месте.

Где сейчас опасность?

Россия запустила по Украине ударные беспилотники. До окончания тревоги оставайтесь в укрытии.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала.

Где сейчас угроза: смотрите карту

 

 

 

21:19, 10 октября

Реактивные БПЛА, направляющиеся к Киевскому водохранилищу из Черниговской области.

21:17, 10 октября

Ровенская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Дубровицы, курс на запад.

21:16, 10 октября

Реактивный БПЛА из Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

20:53, 10 октября

Винницкая область: реактивный БПЛА пролетел через Гайсин в направлении Винницы.

20:36, 10 октября

Одесса: реактивный БПЛА над городом.

20:33, 10 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся на Одессу с Черного моря.

20:32, 10 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в Гостомель.

20:20, 10 октября

Реактивный БПЛА в Одесской области, направляется к Татарбунарам.

20:19, 10 октября

20:16, 10 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Липняжки в Кировоградской области в северном направлении.

20:14, 10 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области в юго-западном направлении.

20:06, 10 октября

Реактивные БПЛА в направлении Лиманки/Одессы из акватории Черного моря.

20:05, 10 октября

Днепропетровская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Софиевки, курс – на запад..

20:03, 10 октября

Реактивные БПЛА в Николаевской области, направляются к Вознесенску.

20:02, 10 октября

Реактивные БПЛА пролетели мимо Заречного в Днепропетровской области, курс – западный.

19:54, 10 октября

Реактивные БПЛА в Днепропетровской области, пролетают мимо Юрьевки курсом на запад.

19:53, 10 октября

Реактивный БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный.

19:53, 10 октября

Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

19:51, 10 октября

Запорожская область: Реактивный БПЛА над/мимо Вильнянска / Запорожья.

19:47, 10 октября

Луцк! Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!

19:45, 10 октября

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области над/мимо Рипки в юго-западном направлении.

19:43, 10 октября

Реактивный БПЛА с севера Киевской области на север Житомирской области.

19:42, 10 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Луцка.

19:40, 10 октября

Одесса: реактивный БПЛА над городом.

19:37, 10 октября

Реактивный БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.

19:33, 10 октября

Реактивный БПЛА в Луцком районе, движется в северном направлении.

19:30, 10 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Радивилова в Ровенской области в северо-западном направлении.

19:28, 10 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся на Киев с юго-востока.

19:26, 10 октября

Реактивный БПЛА над Малином в Житомирской области, прилетевший с севера.

19:23, 10 октября

БПЛА над Запорожьем с юга.