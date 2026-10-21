Повреждены "Эпицентр" и отель: Россия ночью атаковала Умань с помощью дронов

Российские войска ночью 21 октября провели атаку на Умань ударными дронами. Целью страны-агрессора стала гражданская инфраструктура города.

К сожалению, есть раненый. Об этом сообщила Черкасская областная государственная администрация.

Что известно о российской атаке?

В ночь на 21 октября оккупанты запустили беспилотники по жилым кварталам и коммерческим объектам Умани. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец написал, что последствия вражеского обстрела зафиксировали сразу в нескольких местах города. В частном секторе разрушен дом. В настоящее время профильные службы продолжают обследовать территорию, чтобы установить окончательные масштабы разрушений.

Вражеские попадания вызвали возгорания в разных частях города. В частном секторе огонь оперативно потушили спасатели, однако в результате взрыва ранения получил один человек. Медики оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Кроме того, российские дроны повредили здание гипермаркета "Эпицентр", где также вспыхнул пожар, и изувечили отель. Специалисты экстренных служб продолжают ликвидировать последствия ночного налета.

Что известно об ударах России по ТЦ?

Также ГСЧС сообщила, что во вторник, 20 октября, Россия неоднократно наносила удары по "Эпицентру" в Ровенской области. В результате обстрела пострадали 4 человека, трое из них были госпитализированы.

На месте атаки возник масштабный пожар. Тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов. Спасатели были вынуждены отходить в безопасные места, однако все же сумели ликвидировать пожар. К тушению были привлечены 46 пожарных и 13 единиц техники ГСЧС.

Последствия удара по Ровенской области / Фото ГСЧС

Оккупанты регулярно наносят удары по торговым центрам Украины. В ночь на 19 октября во время вражеской атаки на Киев серьезные повреждения получил ТРЦ Cosmo Multimall, где обрушились внутренние перекрытия и была пробита крыша.