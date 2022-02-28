Российская авиация бомбит Харьков и область, предположительно, неуправляемыми бомбами

В частности, такие данные издания приводит, ссылаясь на фотографии бомб, зафиксированные недавно на Харьковщине. Об этом написали 28 февраля, когда Россия нанесла массированный удар "Градами" по жилым кварталам, где были мирные люди.

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В Харьковской области могут применять бомбы как в Сирии

Издание сообщило, что на видео, опубликованном утром 28 февраля виден пролет российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 над поселком Приколотное в сторону Харькова.

Пролет вражеской техники: смотрите видео

После этого начали появляться кадры из Харькова со столбами дыма. Издание пишет, что на одном из кадров была геолокация – жилой район.

Место удара окружают жилые дома, соответственно, если он был нанесен неуправляемым боеприпасом, то такие действия можно считать военным преступлением,

– сообщило издание.

Также напомнила, что фото, опубликованное на улице Московской в ​​Изюме Харьковской области.

"Неразорвавшийся боеприпас на фото – это фугасная авиационная бомба ФАБ-500М-62. Попадание таких неуправляемых авиабомб в жилые кварталы мы неоднократно наблюдали в Сирии", – говорится в сообщении.



Бомба, которая не взорвалась в Харьковской области - аналогична, как в Сирии / Фото Инна Щер

Издание сообщило, что сейчас точно установили, какие боеприпасы применяет Россия в Харькове. Однако предполагается, что дальше будет все больше неуправляемых бомб и других боеприпасов.

"Это связано с тем, что "спецоперация", которая предусматривала быструю нейтрализацию украинской армии и беспрепятственный захват крупных городов, видимо, провалилась. Теперь российская армия может перейти к проверенной в Чечне и Сирии тактике бомбометания по площадям, что наносит огромный ущерб гражданскому. населению", – предполагает издание.



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Именно после этого начали появляться кадры из где видны столбы дыма. Один из кадров был геолокован в микрорайоне Северная Салтовка, на перекрестке улицы Гвардейцев-Широнинцев и Дружбы народов. Место удара окружают жилые дома, соответственно, если он был нанесен неуправляемым боеприпасом, то такие действия можно считать военным преступлением.