Российская авиация дважды нанесла удары по Сумщине: били по 7 населенным пунктам

Вечером 8 мая российская авиация с истребителя Су-30 атаковала Сумщину. Второй налет совершил Ми-24.

Об этом заявили в оперативном командовании "Север". Заметили, что первый ракетно-бомбовый удар произошел в 17:40.

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Россияне атаковали 3 населенных пункта области. В командовании отметили, что потери личного состава отсутствуют.

Второй налет

Повторную атаку россияне совершили в 19:00. По предварительной информации они использовали самолет Ми-24 и бомбили еще 4 населенных пункта региона.

В очередной раз обращаемся к местному населению и призываем: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Берегите собственные здоровье и жизнь,

– отметили в "Севере".

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