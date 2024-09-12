Враг использует 5 аэродромов в оккупированном Крыму, но часть – почти пустые

Российские захватчики используют в оккупированном Крыму 5 аэродромов. Однако, некоторые из них почти пустые.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС, передает 24 Канал. Дмитрий Плетенчук отметил, что фактически вся территория оккупированного полуострова находится под огневым воздействием Сил обороны.

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Плетенчук о российской авиации в Крыму

Спикер ВМС рассказал, что фактически сейчас на авиацию, которая находится в основном на западном и южном побережье временно оккупированного Крыма, возложен широкий спектр задач, начиная с патрулирования акватории вместо кораблей, ведения разведки, нанесения огневого поражения.

То есть полный перечень задач сейчас возлагается. И сейчас присутствие в воздухе постоянное, плотное, и не только авиации боевой, но и различных дронов,

– отметил Плетенчук.

Также добавил, что агрессор постоянно держит в воздухе дроны-разведчики, в частности, иранские Mohajer-6. Кроме того, заметил, что российская армия применяет прежде всего авиацию, которая входит в состав Черноморского флота.

В общем они сейчас используют пять аэродромов в нашем Крыму. Правда, некоторые из них уже фактически почти пустые,

– сказал представитель ВМС.

Добавил, что это связано с тем, что аэродромы расположены в зоне поражения ВСУ. Кстати, по словам Плетенука, фактически вся территория временно оккупированного Крыма находится под огневым воздействием украинских защитников.

Для врага это проблема, но он вынужден все равно использовать крымские аэродромы. В первую очередь это связано с техническими особенностями применения российской авиации,

– объяснил капитан 3 ранга.

Если сравнивать тактику применения, в других странах гораздо шире используется дозаправка в воздухе. У оккупантов – нет, несмотря на то, что они также имеют воздушные танкеры.

"Но для того, чтобы увеличить радиус действия, время полета вокруг Крыма, они все равно вынуждены базироваться в Крыму", – заметил Плетенчук.