Российская авиация – в воздухе: в Украине объявили воздушную тревогу

В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

Обратите внимание Хакеры "объявили воздушную тревогу" на российских радиостанциях и ТВ

По состоянию на 17:45 воздушную тревогу объявили в Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Запорожской областях. Телеграм-каналы сообщали, что в небо взлетел российский МиГ-31. Детали не раскрывали. Отбои начались в 17:46. В Воздушных силах объяснили, почему российские оккупанты не нанесли удар в годовщину полномасштабного вторжения. Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – заметил: вопрос в том, что россияне вообще могут позволить себе выпустить по Украине. В ОК Юг сообщили, что по состоянию на 27 февраля Россия вывела в Черное море носителей крылатых ракет "Калибр". Сейчас говорится о шести кораблях. Среди них – подводный ракетоноситель. Кроме того, российские захватчики продолжают активно проводить воздушную разведку. Владислав Назаров – спикер ОК "Юг" – отметил: анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов. Угроза атак остается каждый день. Теперь страна-террористка несколько изменила тактику. В частности, направление применения "Шахидов". Людей просят быть внимательными и осторожными и не пренебрегать уведомлениями об угрозе. Также предупреждают, что оккупанты ведут активную информационную войну. Враг атакует Украину не только ракетами, но и фейками. Следует доверять только данным из официальных источников. Также украинцев предупредил Виталий Ким – глава Николаевской ОВА. Он призвал людей быть сознательными, ведь российские захватчики готовы нанести ракетный удар еще с 24 февраля – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.