Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
Зверніть увагу Хакери "оголосили повітряну тривогу" на російських радіостанціях та ТБ
У низці областей 28 лютого оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
Зверніть увагу Хакери "оголосили повітряну тривогу" на російських радіостанціях та ТБ