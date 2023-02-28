Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Хакери "оголосили повітряну тривогу" на російських радіостанціях та ТБ

Станом на 17:45 повітряну тривогу оголосили у Житомирській, Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Запорізькій областях.

Телеграм-канали повідомляли, що у небо злетів російський МіГ-31. Деталей не розкривали. Відбої почалися о 17:46.