Имеет сотни ракет в запасе, – Зеленский назвал цифры по российской баллистике

Россия производит ежемесячно 140 баллистических ракет. Страна-агрессор накопила около 700 единиц в своих запасах.

При этом 70 % компонентов для их создания поставляют иностранные компании. Об этом украинский лидер рассказал во время онлайн-выступления в американском Институте Хадсона в Вашингтоне.

Что сказал президент Украины о российских баллистических ракетах?

Глава государства отметил, что Москва накапливает баллистику. По его оценкам, Кремль производит 140 ракет в месяц и уже имеет около 700.

Зеленский подчеркнул возможность решить проблему постоянного пополнения ракетных арсеналов страны-агрессора. По его словам, международное сообщество способно повлиять на этот процесс посредством строгого контроля за деятельностью собственных предприятий.

Около 70% компонентов в каждой баллистической ракете поступают из других стран – Азии, Соединенных Штатов и Европы,

– подчеркнул Зеленский.

Он призвал иностранных партнеров принять решительные меры против компаний, которые продолжают поставлять необходимые детали российской стороне. По его словам, именно эти фирмы обеспечивают агрессора техническими возможностями для производства оружия.

Вы можете это остановить, потому что это ваши компании. Международные компании продают эти компоненты России,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский прокомментировал возможность влияния Пекина на Москву. По мнению украинского лидера, Си Цзиньпин мог бы вынудить Путина прекратить войну.