Має сотні ракет у запасі, – Зеленський назвав цифри російської балістики

Водночас 70% компонентів для їхнього створення постачають іноземні компанії. Про це український лідер розповів під час онлайн виступу в американському Інституті Гадсона у Вашингтоні.

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Що сказав президент України про російські балістичні ракети?

Глава держави зазначив, що Москва накопичує балістику. За його оцінками, Кремль виготовляє 140 ракет на місяць і вже має близько 700.

Зеленський наголосив на можливості розв'язати проблему постійного поповнення ракетних арсеналів країни-агресора. За його словами, міжнародна спільнота здатна вплинути на цей процес через суворий контроль за діяльністю власних підприємств.

Близько 70% компонентів у кожній балістичній ракеті походять з інших країн – Азії, Сполучених Штатів та Європи– підкреслив Зеленський.

Він закликав іноземних партнерів вжити рішучих заходів проти компаній, які продовжують постачати необхідні деталі російській стороні. За його словами, саме ці фірми забезпечують агресора технічними можливостями для виготовлення зброї.

Ви можете це зупинити, тому що це ваші компанії. Всесвітні компанії продають ці компоненти Росії– наголосив президент.

Також Зеленський прокоментував можливості впливу Пекіна на Москву. На думку українського лідера, Сі Цзіньпін міг би примусити Путіна припинити війну.