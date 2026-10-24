Зеленський висловився про можливість Китаю натиснути на Росію задля припинення війни

На його думку, Сі Цзіньпін здатний змусити Володимира Путіна припинити війну. Про це він розповів під час виступу.

Реклама Adv

популярні відео

Що сказав Зеленський?

Глава держави звернув увагу на масштабний товарообіг між Пекіном та Москвою, який робить російську економіку вразливою до зовнішнього тиску. Він вважає, що глава КНР міг би вплинути на готовність російського диктатора продовжувати збройну агресію.

Китай має вплив на Росію, адже є для неї реальним ринком збуту, а товарообіг між Росією та Китаєм, здається, є найбільшим. Тож, звичайно, Китай має вплив і може змусити Путіна припинити цю війну– зазначив Зеленський.

Він прокоментував можливі переговори між лідерами США, Китаю та Росії Очільник держави підкреслив незмінність позиції Києва щодо недопустимості ухвалення будь-яких рішень за спиною України.

Сподіваюся, ніхто не ділитиме Україну. Для нас це непросто. Нам потрібні друзі, а не російські друзі– наголосив український лідер.

Реклама

Глава держави зауважив, що Україна завжди підтримувала багатосторонні переговори та виступала за контакти з Росією за посередництва США і за підтримки Європи. Він додав, що у разі реального прагнення допомогти Пекін має для цього достатньо можливостей.

Нагадаємо, що Дональд Трамп висловився про готовність взяти участь у потенційній тристоронній зустрічі лідерів США, КНР та Росії. Коментуючи можливість подібного саміту в інтерв'ю італійським медіа, Володимир Зеленський зазначав, що вихід російського диктатора з ізоляції вже розпочався. Водночас у МЗС Китаю наголошували, що не володіють інформацією щодо підготовки тристороннього саміту.