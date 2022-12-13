Похоже, даже БМП осознала, что россиян ждет поражение и решила скрыться с поля боя. В Минобороны Украины опубликовали эпическое видео.

Важно Зима для врага будет и холодной, и адской, – у Зеленского анонсировали очень положительные новости

Не то чтобы мы жаловались. Но в дальнейшем просим россиян быть более внимательными при разгрузке военной техники. И помните, что каждая бронированная машина является потенциальным оборудованием для ленд-лиза,

– говорится в сообщении.

Российская БМП эпически выпала из поезда: смотрите видео

Not that we are complaining. But in the future, we ask that the russians be more careful when unloading military equipment. And to remember that every armored vehicle is potential lend-lease equipment for #UAarmy pic.twitter.com/cg6q4CGhRB — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 12, 2022

Обратите внимание! СМИ сообщили, что Россия уже использует в войне боеприпасы, изготовленные 40 лет назад. В общем, все "рабочие" боеприпасы страна-террористка может сжечь уже к началу 2022 года.

Общие потери врага

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 13 декабря удалось ликвидировать уже 95 260 захватчиков. Также уничтожили: