Схоже, навіть БМП усвідомила, що росіян чекає поразка й вирішила втекти з поля бою. У Міноборони України опублікували епічне відео.

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Не те, щоб ми скаржились. Але надалі просимо росіян бути уважнішими при розвантаженні військової техніки. І пам'ятайте, що кожна броньована машина є потенційним обладнанням для ленд-лізу,

– мовиться у повідомленні.

Російська БМП епічно випала з потяга: дивіться відео

Not that we are complaining. But in the future, we ask that the russians be more careful when unloading military equipment. And to remember that every armored vehicle is potential lend-lease equipment for #UAarmy pic.twitter.com/cg6q4CGhRB — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 12, 2022

Зверніть увагу! ЗМІ повідомили, що Росія вже використовує у війні боєприпаси, які виготовили 40 років тому. Загалом усі "робочі" боєприпаси країна-терористка може спалили вже до початку 2022 року.

Загальні втрати ворога

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 13 грудня вдалося ліквідувати вже 95 260 загарбників. Також знищили: