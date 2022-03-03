Российская бомба выпущена на церковь Московского патриархата – так Путин "защищает" – Зеленсикий

Владимир Зеленский рассказал о циничной бомбардировке Украины. По его словам, Путин выпускает бомбы даже на "свое", – речь идет о церкви Успенского собора.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

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Происходят постоянные бомбардировки украинской не военной инфраструктуры. Так, недавно сбросили бомбу возле Успенского собора.

И знаете, в чем трагическая ирония? Президент РФ сказал, что Украина подавляет свободу церкви Московского патриархата ... но вот вам ответ – бомбардировка Успенского собора. Российская бомба выпущена на церковь московского патриархата – вот так он защищает свою церковь,

– заявил он.

Зеленский говорит, что в этом и есть цинизм. И так же 2 марта бомбардировали Бабий Яр, где 5 человек сгорело. "Это просто несмешно", – говорит он.

Поэтому стоит закрыть небо над Украиной

Президент рассказал, что ночью была бомбардировка Киева, все три бомбы упали в центре. Так же было в Харькове, в общем обстреляно много городов.

И поэтому мы хотим ввести закрытие неба, потому что убивают наших людей. Это, причем происходит с территории России, и с территории Беларуси. Вылетают ракеты бомбы, искандеры, самолеты, бомбардировщики,

– пояснил он.

Из-за этого Зеленский обратился для закрытия неба к президенту Байдену, Макрону и прочим.

Я сказал, что если вы не можете ввести закрытое небо сейчас, то дайте срок, когда вы это сделаете. Если не можете даже дать срок, то скажите, какое количество людей должно погибнуть под бомбежками, чтобы достучаться до вас? – подытожил он.

Добавим, что Владимир Зеленский высказался о потере контроля Украины на определенных территориях. Он заявил, что государство действительно имеет некоторые места, где зашли оккупанты. Детали – читайте здесь.

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