Продала Украину за российские гонорары: ІТ-шнице светит 10 лет тюрьмы за работу на врага

В Днепре разоблачили ботоферму, работавшую на российских оккупантов. Ее создала местная ІТ-шница.

Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Злоумышленницу разоблачили сотрудники СБУ.

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Днепровская ІТ-шница продалась врагу

Резниченко рассказал, что в Днепре СБУ накрыла работавшую на Россию ботоферму.

Преступники создали около 10 тысяч фейковых аккаунтов в социальных сетях. Боты "разгоняли" пророссийскую пропаганду в Украине и Западной Европе,

– отметил председатель ОВА.

Он добавил, что среди организаторов диверсий была днепровская ІТ-шница.

"Она продала Родину за российские гонорары. Предательнице грозит до 10 лет за решеткой. Каждый предатель должен знать – наказание неотвратимо", – подчеркнул Резниченко.

В СБУ рассказали, что мощный канал распространения пророссийской пропаганды среди граждан Украины и Евросоюза был ликвидирован киберспециалистами Службы безопасности. Ботоферма массово распространяла дезинформацию об общественно-политической ситуации в европейских странах.

Кроме того, следователи задокументировали факты масштабной агитации в поддержку России и "разгона" призывов к захвату государственной власти в Украине. Для проведения враждебных информационных диверсий создали около 10 тысяч фейковых аккаунтов. Чтобы их анонимно зарегистрировать, использовали сим-карты украинских, российских и европейских мобильных операторов.

Смотрите фото с обыска / Фото СБУ

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ІТ-шницу завербовали спецслужбы России

По данным следствия, к организации ботофермы причастна жительница Днепра, длительное время работавшая в сфере ІТ. После полномасштабного вторжения на нее вышел представитель спецслужб России и предложил сотрудничество в пользу оккупантов.

Женщина создала ботоферму по указанию своего московского куратора. Необходимое телекоммуникационное оборудование установила в съемной квартире. Используя специальное программное обеспечение, злоумышленница регистрировала ежедневно до 100 фиктивных аккаунтов.

Через них изменница генерировала в соцсетях манипулятивный контент, в том числе фейковые комментарии "известных экспертов" и "политологов". Для подготовки прокремлевских сообщений она использовала материалы с пропагандистских интернет-ресурсов. За свою работу женщина получала деньги из России.

Кроме того, СБУ зафиксировала случаи дистанционного администрирования вражеского телекоммуникационного узла напрямую с территории России. Во время обысков правоохранители обнаружили:

комплекты GSM-шлюзов для регистрации аккаунтов, ️

компьютерную технику с соответствующим программным обеспечением,

сим-карты мобильных операторов.

Предательнице уже сообщили о подозрении за "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти". В настоящее время продолжается досудебное расследование. СБУ пытается установить и привлечь к ответственности всех виновных.

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