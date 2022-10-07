Как установили правоохранители, ботоферма насчитывала более 50 тысяч ботов в социальных сетях и почтовых сервисах. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец на брифинге в Military Media Center.

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Деятельность ботофермы

Чтобы реализовать преступную схему, фигуранты привлекали граждан России и жителей временно оккупированных территорий Украины. Оплату за созданные аккаунты исполнители получали в российских рублях через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Как выяснили правоохранители, фейковые страницы использовались для:

распространения недостоверной информации о войне,

оправдания оккупации украинских территорий,

пропаганды в виде сообщений и комментариев в соцсетях,

рекламирования фишинговых мошеннических страниц.

Правонарушители генерировали почти 3 тысячи фейковых аккаунтов в неделю. В общей сложности сеть ботоферм насчитывала более 50 тысяч ботов,

– подчеркнул Юрий Выходец.

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Результаты расследования и обысков

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Во время обысков правоохранители изъяли:

почти 35 тысяч SIM-карт разных мобильных операторов Украины и других государств,

компьютерную технику,

мобильные телефоны,

документацию.

Обратите внимание! За совершенное правонарушение фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Изъяты доказательства во время обысков / Фото Киберполиции

Деятельность ботоферм в Украине

В Прикарпатье разоблачили ботоферму, которая распространяла российскую пропаганду в украинском пространстве. Ее организатором оказался житель Калушского района Ивано-Франковской области.

Правоохранители разоблачили миллионную ботоферму, которая расшатывала ситуацию в Украине по заказу одной из политсил. Она в сети распространяла фейки о конфликте с Офисом Президента с Залужным.

Как впоследствии удалось выяснить, создал ее российский IT-шник и "политэксперт" Виктор Майстренко. Он сотрудничал с нардепом Артуром Герасимовым – близким соратником Порошенко.

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