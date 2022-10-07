Як встановили правоохоронці, ботоферма налічувала понад 50 тисяч ботів у соціальних мережах та поштових сервісах. Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець під час брифінгу у Military Media Center.

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Діяльність ботоферми

Щоб реалізувати злочинну схему фігуранти залучали громадян Росії та жителів тимчасово окупованих територій України. Оплату за створені акаунти виконавці отримували у російських рублях через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Як з'ясували правоохоронці, фейкові сторінки використовувалися для:

поширення недостовірної інформації щодо війни,

виправдання окупації українських територій,

пропаганди у вигляді дописів та коментарів у соцмережах,

рекламування фішингових шахрайських сторінок.

Правопорушники генерували майже 3 тисячі фейкових акаунтів на тиждень. Загалом мережа ботоферм налічувала понад 50 тисяч ботів,

– підкреслив Юрій Виходець.

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Результати розслідування та обшуків

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України. Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили:

майже 35 тисяч SIM-карт різних мобільних операторів України та інших держав,

комп’ютерну техніку,

мобільні телефони,

документацію.

Зверніть увагу! За вчинене правопорушення фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вилучені докази під час обшуків / Фото Кіберполіції

Діяльність ботоферм в Україні

На Прикарпатті викрили ботоферму, яка поширювала російську пропаганду в українському просторі. Її організатором виявився житель Калуського району на Івано-Франківщині.

Правоохоронці викрили мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил. Вона в мережі поширювала фейки про конфлікт Офісом Президента із Залужним.

Як згодом вдалося з'ясувати, її створив російський IT-шник і "політексперт" Віктор Майстренко. Він співпрацював із нардепом Артуром Герасимовим – близьким соратником Порошенка.

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