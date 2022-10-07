Як встановили правоохоронці, ботоферма налічувала понад 50 тисяч ботів у соціальних мережах та поштових сервісах. Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець під час брифінгу у Military Media Center.
Цікаво СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з Росії керував зрадник Кива
Діяльність ботоферми
Щоб реалізувати злочинну схему фігуранти залучали громадян Росії та жителів тимчасово окупованих територій України. Оплату за створені акаунти виконавці отримували у російських рублях через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Як з'ясували правоохоронці, фейкові сторінки використовувалися для:
- поширення недостовірної інформації щодо війни,
- виправдання окупації українських територій,
- пропаганди у вигляді дописів та коментарів у соцмережах,
- рекламування фішингових шахрайських сторінок.
Правопорушники генерували майже 3 тисячі фейкових акаунтів на тиждень. Загалом мережа ботоферм налічувала понад 50 тисяч ботів,
– підкреслив Юрій Виходець.
Кіберполіція викрила масштабну мережу ботоферм: відео
Результати розслідування та обшуків
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України. Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили:
- майже 35 тисяч SIM-карт різних мобільних операторів України та інших держав,
- комп’ютерну техніку,
- мобільні телефони,
- документацію.
Вилучені докази під час обшуків / Фото Кіберполіції
Діяльність ботоферм в Україні
- На Прикарпатті викрили ботоферму, яка поширювала російську пропаганду в українському просторі. Її організатором виявився житель Калуського району на Івано-Франківщині.
- Правоохоронці викрили мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил. Вона в мережі поширювала фейки про конфлікт Офісом Президента із Залужним.
- Як згодом вдалося з'ясувати, її створив російський IT-шник і "політексперт" Віктор Майстренко. Він співпрацював із нардепом Артуром Герасимовим – близьким соратником Порошенка.
Цікаво – Викрили білоруса, який воював проти України: дивіться відео