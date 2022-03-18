Российская дипломатия находится в таком же состоянии, как и их военные – Кулеба о Лаврове

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым рассказал, что она прошла безрезультативно. Позже он сообщил о закулисных деталях этих переговоров.

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Он отметил, что российская дипломатия находится примерно в таком состоянии, как российские вооруженные силы. Об этом рассказал Кулеба в интервью "Украинской правде".

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Он рассказал, как на самом деле проходила организация встречи с Лавровым в Турции. В первую очередь инициировал ее Мевлют Чавушоглу – министр иностранных дел Турции.

Украинская сторона согласилась сразу, однако при условии, что будут свидетели. Украинский министр тогда просил обойтись без рукопожатий.

Россияне согласились только со второй попытки.

"У нас не было каких-то завышенных ожиданий от этой встречи. Единственное, что заранее попросил турецких коллег: организуйте протокольно таким образом, чтобы в начале не было никаких рукопожатий, приветствий и всех этих историй", – рассказал Кулеба.

Готов встретиться еще раз

Чавушоглу накануне был в Москве и сказал, что видит потенциал для продолжения этих встреч. Кулеба ответил, что готов встречаться с Лавровым.

Но главное, по его словам, чтобы он приезжал на эти встречи искать решения, а не просто говорить и повторять классические нарративы российской пропаганды.

В общем, чтобы вы понимали, российская дипломатия находится примерно в таком состоянии, как российские вооруженные силы,

– отметил Кулеба.

О самом разговоре Кулебы и Лаврова

"О разговоре, скажем так, не могу пока вам много рассказывать, еще нужно войну останавливать и переговоры продолжать", – отметил украинский министр.

Однако он доволен тем, как они провели этот разговор. Впрочем, был один любопытный момент.

"Когда я просто ему (Лаврову – 24 канал) сказал, что давай прямо сейчас сделаем все необходимые звонки для того, чтобы решить все гуманитарные коридоры с Мариуполем. Он говорит: нет, не будем этого делать", – пояснил Кулеба.

Тогда и стало ясно, что Лавров не готов был на той встрече принимать какие-либо решения.

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