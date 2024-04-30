В эфире 24 Канала представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, где враг чаще всего применяет диверсионно-разведывательные группы и какие задачи они пытаются выполнить.

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Представитель ГПСУ отметил, что оккупанты продолжают диверсионные мероприятия на границах с Черниговской и Харьковской областями. Однако, активным направлением, где пограничники разоблачают попытки захода вражеских ДРГ, остается Сумщина.

Россияне пытаются узнать места расположения Сил обороны, огневые позиции и наблюдательные пункты, чтобы в дальнейшем наносить по ним удар. Если ДРГ понимают, что имеют достаточно сил и средств, то сразу бьют по украинским военным.

Противодействие происходит совместными действиями и подразделений Государственной пограничной службы, и Вооруженных Сил, и Национальной гвардии, которые также усиливают это направление. Для того, чтобы заблаговременно разоблачать попытки захода ДРГ, наносить по ним удар, как из стрелкового оружия, так и из более мощного вооружения. Как минимум, выбивать их за линию нашей государственной границы,

– сказал Андрей Демченко.

Сложно ответить, почему россияне выбрали для диверсионных действий именно Сумскую область. Возможно, оккупантам сложно представить украинскую систему обороны, поэтому используют ДРГ для сбора информации.

Несмотря на ежедневные вражеские обстрелы и диверсионную деятельность, Украина должна в дальнейшем наращивать оборонительные возможности для своевременного разоблачения таких групп.

Сейчас наши воины применяют технические средства контроля за местностью, беспилотники для мониторинга за приграничьем. Пока будем иметь такого соседа, проблемы и сложности всегда будут, поэтому нужно усиливаться, чтобы противодействовать действиям России.

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