Российская "гордость" танк Т-72Б3 разлетелся на части после прямого попадания
Источник:фейсбук Дмитрия Живицкого
Украинские защитники ежедневно обезвреживают как захватчиков, так и их военную технику. В частности, 2 апреля Россия потеряла свою гордость – танк Т-72Б3 разлетелся на части.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в сети об очередном успехе украинских защитников, а также обнародовал фотодоказательства.
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Украинцы уничтожили российский танк Т-72Б3
Уничтожен российский танк Т-72Б3. Гордость русской армии. От прямого попадания разорван на части,
– отметил Живицкий.
Он добавил, что все находившиеся в танке российские захватчики сгорели.
Военные обезвредили технику врага 2 апреля в Верхней Сыроватке Сумской области.
Напомним, в поселке Дмитровка Киевской области два украинских танка уничтожили вражескую танковую роту – 10 танков и воздушно-десантный батальон.
Танк врага после того, как с ними разобрались украинцы: Фото из фейсбука Живицкого
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