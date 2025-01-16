Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. В начале полномасштабной войны Россия могла пользоваться на условиях лизинга до 800 единицами самолетов. Около 750 были зарегистрированы на Бермудах, еще 36 – в Ирландии.

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Какие проблемы возникли в России

Как отметил Криволап, с началом полномасштабной войны Airbus, Boeing и другие корпорации отказались обслуживать эти самолеты в связи с санкциями против России.

В этот момент Россия решила пойти на кражу. Они взяли и "национализировали" большинство из этих самолетов.

После этого эти самолеты нужно где-то приписать. Россияне не долго думали и изменили нормативную документацию своей Росавиации, которая зарегистрировала эти самолеты как свою собственность. Ирландия и Бермуды фактически являются владельцами этих самолетов, которые передали их России на условиях лизинга. Там начали судебные процессы,

– рассказал Криволап.

В России поняли, что это создаст для них проблемы для полетов по миру, поэтому организовали фонд для выкупа этих самолетов и начали договариваться с компаниями-владельцами. Средства использовали буквально за три месяца. Им удалось выкупить чуть более чем половины таких самолетов.

Теперь россияне смогут использовать эти самолеты для полетов за границу, ведь у них только одна регистрация. А воздушным судам, которые зарегистрированы в более чем одной стране, запрещено летать за границу. Однако это все равно не обеспечивает им сертификацию бортов из-за санкций.

По разным данным, сейчас Россия может осуществлять международные полеты на более чем 500 самолетах. Сюда входят как те, которые были сняты с регистрации, так и собственно российские самолеты.