Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. На початку повномасштабної війни Росія могла користуватися на умовах лізингу до 800 одиницями літаків. Близько 750 були зареєстровані на Бермудах, ще 36 – в Ірландії.

До теми Росія вивела з реєстру Бермуд понад половину літаків для польотів за кордон

Які проблеми виникли в Росії

Як наголосив Криволап, з початком повномасштабної війни Airbus, Boeing та інші корпорації відмовилися обслуговувати ці літаки у зв'язку з санкціями проти Росії.

У цей момент Росія вирішила піти на крадіжку. Вони взяли і "націоналізували" більшість з цих літаків.

Після цього ці літаки потрібно десь приписати. Росіяни не довго думали і змінили нормативну документацію своєї Росавіації, яка зареєструвала ці літаки як свою власність. Ірландія та Бермуди фактично є власниками цих літаків, які передали їх Росії на умовах лізингу. Там почали судові процеси,

– розповів Криволап.

В Росії зрозуміли, що це створить для них проблеми для польотів по світу, тому організували фонд для викупу цих літаків і почали домовлятися з компаніями-власниками. Кошти використали буквально за три місяці. Їм вдалося викупити трохи більш ніж половини таких літаків.

Тепер росіяни зможуть використовувати ці літаки для польотів за кордон, адже у них лише одна реєстрація. А повітряним суднам, які зареєстровані у більш ніж одні країні, заборонено літати за кордон. Однак це все одно не забезпечує їм сертифікацію бортів через санкції.

За різними даними, зараз Росія може здійснювати міжнародні польоти на більш ніж 500 літаках. Сюди входять як ті, які були зняті з реєстрації, так і власне російські літаки.