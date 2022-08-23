Однако есть еще одно ключевое условие, которое поможет российской империи развалиться . Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк.
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По его словам, в общем, таких предпосылок, чтобы россия в конце концов отстала от Украины и погибла как таковая, есть три:
- гражданская война в россии;
- развал русской федерации;
- вступление Украины в НАТО.
Последний пункт – ключевой, по мнению политолога. Для нас это должно быть первым пунктом.
Для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно и имели возможность сдерживать поток мигрантов из россии на своих границах, нам нужна боеспособная армия, а также быть членом как Европейского Союза, так и Североатлантического альянса.
– подытожил Антонюк.
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- Ранее российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала отмечал, что режим путина может упасть, и к этому приведут 2 фактора.
- Он пояснил, что, как известно из истории, фашистские тоталитарные режимы исчезают после того, как они потерпят тотальное военное поражение или после смерти диктатора.