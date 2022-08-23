Однак є ще одна ключова умова, яка допоможе російській імперії розвалитись. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

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За його словами, загалом, таких передумов, щоб росія врешті відчепилась від України та загинула як така, є три:

громадянська війна в росії;

розвал російської федерації;

вступ України до НАТО.

Останній пункт – ключовий, на думку політолога. Для нас це має бути першим пунктом.

Для того, щоб ми почувалися спокійно і мали потім можливість стримувати потік мігрантів з росії на своїх кордонах, нам потрібна боєздатна армія, а також бути членом як Європейського Союзу, так і Північноатлантичного альянсу,

– підсумував Антонюк.

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