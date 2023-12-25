Об этом 24 Каналу рассказал инвестбанкир Сергей Фурса. Он убежден, что российская экономика сейчас находится на грани своих мощностей, и никаких дополнительных ресурсов для ее усиления у Владимира Путина нет.
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Экономическое влияние войны на Россию
В первые дни войны падение российской экономики не произошло. Но теперь все идет к постепенному истощению и деградации экономики агрессора, правда, без какой-либо финальной точки, в которой она будет взорвана.
Экономика России действительно истощена, а санкции работают. Это косвенно видно на проблемах, которые возникают (в стране-агрессоре – 24 Канал) то с бензином и дизелем, то с курятиной и яйцами. Это свидетельство того, как российская экономика "сжимается", – убежден Фурса.
Именно поэтому некорректно говорить, что Россия имеет огромное количество ресурсов и способна воевать вечно. Уже сейчас Кремль по-максимуму тратит свои ресурсы на войну, что отрицательно сказывается на его экономике.
"Россия очень активно печатает деньги для финансирования своих военных нужд. Поэтому мы видим, как у нее "разгоняется" инфляция, хотя это еще не гиперинфляция", – отметил инвестбанкир.
Впрочем, это давление на российскую экономику будет усиливаться и постепенно истощать ее. Фактически она становится слабее с каждым днем.
"Надо заметить, что с начала войны и Украина, и Россия потратили на ведение боевых действий плюс-минус одну и ту же сумму. Мы это сделали благодаря поддержке наших западных партнеров, а Россия – напрягаясь по полной и используя все свои ресурсы", – подчеркнул Фурса.
Именно поэтому у России нет дополнительных ресурсов для еще большего усиления давления на Украину. А вот если бы западные партнеры увеличили количество помощи Украине, агрессору не нашлось бы, чем ответить.
С какими еще проблемами сталкивается Россия
- Из-за санкций страна-террористка не может обслуживать пассажирские самолеты, которые она использует для перевозки своих граждан. Соответственно, Россия приходится прилагать немалые усилия для того, чтобы в третьих странах найти нужные авиационные детали, а кроме усилий – еще и 12 миллиардов долларов.
- Есть проблемы и у авиации оккупантов на фронте, где в течение последних дней декабря захватчики из-за опрометчивости потеряли 4 истребителя, которые должны были бомбить украинскими позиции управляемыми авиабомбами.
- Кроме того, в ответ на попытки Москвы обходить западные санкции США уже начали применять ограничения к третьим сторонам, помогающим ей в этом. Соответственно, таким странам будет все сложнее проходить между каплями, а Россия в перспективе будет ограничена в кругу государств "оси зла".